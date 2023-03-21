أمهات الشهداء يسطّرن أروع ملاحم الصبر والصمود

العالم - خاص بالعالم

قالوا لها استشهد فسجدت، قالوا لها اعتقل مدى الحياه فحمدت، قالوا لها ابعد فشكرت.

ام عاصف البرغوثي خنساء من نوع اخر، لم تنتظر في عيد الام ان يحمل لها عاصم وردا لان عاصم محكوم بالسجن المؤبد عدة مرات.

وصالح كذلك فقد اصبح ضمن الشهداء المحتجزين في ثلاجات الاحتلال وحتى ابو عاصف الزوج فقد قضى الى ربه بعد ثلاثين عاما قضاها اسيرا.

لا تنتظر عشرات الامهات الفلسطينيات هدايا عيد الام ولا الورود التي يحملها الابناء للامهات، خرجن الى الشوارع اقصى ما يحلمن به ان يدفن جثامين ابنائهن المحتجزة في ثلاجات الاحتلال ومقابر الارقام.

هذا هو حلم الام الفلسطينية التي جعل الاحتلال حلمها فقط ان تواري جثمان ابنها ونجلها الى الثرى.

تهتف ام هنا والعينين تذرفان دما مع دمع ويخضب الدم ارضا تنتظر شهيدا ان يعود .

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