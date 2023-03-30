اعتداءات الاحتلال على سورية ومعادلة الردع المطلوبة.. هل تحدد باخموت مصير الحرب الأوكرانية؟

العالم - بانوراما

وشددت على ضرورة وضع حد للاحتلال الإسرائيلي ولاعتداءاته المتكررة. وندتت كتلة الوفاء للمقاومة بالعدوان وعبرت عن تضامن اللبنانيين مع سورية في مواجهة هذه الغطرسة الإسرائيلية المتمادية.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول:مع اعتراف أوكراني بتكبد خسائر على جبهة مدينة باخموت، وتقدم روسي على محاورها، تتحول المدينة إلى محور استراتيجي في المعارك بالنسبة للطرفين.

حيث يسعى الروس إلى تأمين السيطرة عليها، فيما يتمسك الأوكرانيون بالحفاظ على مواقعهم فيها. لتتحول باخموت الى رمز لتحقيق النصر في الحرب الدائرة منذ أكثر من عام.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.