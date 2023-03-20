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البرلمان الفرنسي يفشل في التصويت الأولي على سحب الثقة من الحكومة

البرلمان الفرنسي يفشل في التصويت الأولي على سحب الثقة من الحكومة
الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

فشل البرلمان الفرنسي في التصويت الأول لحسب الثقة من حكومة إليزابيث بورن، حيث أيد المشروع 268 مصوت، المطلوب هو تصويت 287 مشرع.

العالم _ أوروبا

وكان قد بدأ مساء اليوم الإثنين 20 مارس، التصويت على مقترح سحب الثقة من الحكومة الفرنسية الذي قدمته مجموعة النواب المستقلين.

وكانت دافعت إليزابيث بورن، رئيسة الحكومة الفرنسية، عن إصلاح نظام التقاعد باعتباره "حلا وسطا".

وواجهت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون مقترحين لسحب الثقة من الجمعية الوطنية اليوم الاثنين بعد تجاوز مجلس النواب لدفع تغيير لا يحظى بشعبية كبيرة في نظام المعاشات التقاعدية.

وكان من شأن التصويت لحجب الثقة أن يسقط الحكومة ويقضي على التشريع الذي من المقرر أن يرفع سن التقاعد عامين إلى 64.

ووصف وزير المالية برونو لومير التصويت بـ"لحظة الحقيقة" بالنسبة للحكومة.

وكانت قد اندلعت اضطرابات عنيفة في جميع أنحاء البلاد، ووعدت النقابات العمالية بتكثيف الإضراب ، مما جعل ماكرون يواجه أخطر تحد لسلطته منذ انتفاضة "السترة الصفراء" قبل أربع سنوات.

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