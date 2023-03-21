باريس من مركز العطور العالمية الی مركز للقمامة

العالم - أوروبا

وبينما ملأت القمامة شوارع العاصمة، هبطت شعبية إيمانويل ماكرون الی أدنى مستوياتها.

وحظي ما يجري في فرنسا باهتمام النشطاء العرب على مواقع التواصل.

وغرد "غلادييتور":"الجمهورية الفرنسية تتجه نحو المجهول بطريق مفتوحة على جميع المفاجآت الممكنة وماكرون مع الرأسماليين".

وعلق حساب "الجزائر محمية" علی الموضوع کاتباً:"من مدينة للعطور الى مدينة للقمامة والفئران. قمامة فرنسا في شوارع باريس بسبب الإضراب العام للعمال".

أما "نينا" فغردت:"المثير للسخرية و الاشمئزاز ان هذه الدولة كانت تطالب بمرحلة انتقالية في الجزائر عند بداية الحراك مع العلم انه الحمد لله لم يتم قمع المتظاهرين ولا استعمال العنف و لم يكن أي اشتباك. ها هي الديموقراطية وحقوق الانسان في فرنسا".