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القبض على مجموعة إرهابية تمول داعش في الانبار

القبض على مجموعة إرهابية تمول داعش في الانبار
الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، القبض على مجموعة إرهابية تعمل على تمويل تنظيم داعش في محافظة الانبار.

العالم- العراق

وذكر بيان للخلية أنه "بعملية نوعية وجهد استخباري مميز لشعبة استخبارات الفرقة السابعة التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية وبمشاركة مفارزنا الاستخبارية والقوات الأمنية الماسكة تم نصب كمين محكم في ناحية العبيدي، أسفر عن إلقاء القبض على مجموعة مكونة من أربعة إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء القائم".

وأشار إلى أنهم "يعملون ضمن عناصر عصابات داعش الإرهابية بنقل وتمويل الأشخاص والمواد الغذائية والصحية والتجهيزات العسكرية وغيرها إلى الارهابيين المتواجدين في وادي الكعرة"، مبينة أنه "قد تم تسليمهم إلى جهة الطلب ميدانياً وأصوليا".

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