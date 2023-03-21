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روسيا: امیرکا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا لا يمكنها لعب دور الوساطة

روسيا: امیرکا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا لا يمكنها لعب دور الوساطة
الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ - ٠٨:١٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لا يمكنها لعب دور الوسيط في عملية السلام في أوكرانيا، كون هذه الدول مشاركة في الصراع مع روسيا على أراضي أوكرانيا.

العالم-روسيا

وفي وقت سابق، دعا الرئيس السابق لمؤتمر ميونخ للأمن فولف غانغ إيشينغر، إلى إنشاء مجموعة اتصال حول أوكرانيا من أجل "إطلاق عملية السلام". ومن المفترض أن تضم المجموعة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وصرحت وزارة الخارجية، "رسميا لا نعلم شيئا عن هذه المبادرة". مضيفة "علمنا بها من الصحف".

وأضافت "الدول المشار إليها فرضت عقوبات غير قانونية على روسيا، وجمدت أصولها الخارجية وطالبت بإنشاء محكمة لمعاقبة القيادة الروسية، فهي تبتز أصدقاءنا، وتمنعهم من التعاون مع روسيا. هذه الدول تدعم مبادرات زيلينسكي للسلام الزائفة، وهي مطالب نهائية لاستسلام بلدنا... لذلك لا يمكنها لعب دور الوسيط المحايد لإطلاق عملية السلام".

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