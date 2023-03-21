كيف تجعل جسمك مستعد غذائياً لصيام رمضان؟

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وتهيئة الجسم للتأقلم مع صيام شهر رمضان، يجب أن تبدأ في الأيام القليلة التي تفصلنا عن الشهر المبارك، ويقول أخصائيوا التغذية إن عشاق القهوة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين، يجب عليهم التدرب على تقليل الكمية التي يستهلكونها يومياً من هذه المشروبات لتفادي الإصابة بصداع شديد في الأيام الأولى من رمضان،

وبحسب الخبراء فإن ما ينطبق على القهوة، ينطبق أيضاً على الدخان، حيث يجب على المدخنين البدء بتقليص كميات السجائر التي يستهلكونها الى النصف، في الأيام القليلة التي تسبق بدء الصيام، ما يساعدهم في التخفيف من أعراض الغضب والتعب، وصعوبة التركيز والخبر السار ان الصوم قد يكون فرصة للإقلاع عن عادة التدخين نهائياً.

وينصح في الايام التي تسبق بدء شهر رمضان بعدم الإفراط في تناول الطعام، إذ يجب على المرء أن يبدأ بتقليل وجباته من الطعام، لمساعدة جسمه في الاعتياد على تناول سعرات حرارية أقل، وهناك ملاحظة مهمة هي أن إلغاء وجبة الفطور في الأيام القليلة التي تسبق بدء الصيام هي خطوة انتقالية لجعل الجسم يعتاد على تناول وجبتين فقط يومياً، على أن تكون الوجبة الأولى قرابة الساعة الثانية ظهراً، ومن الضروري يجب تجنب تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية لتفادي الشعور بالجوع عند بدء الصوم.

ويضيف اخصائيوا التغذية إنه يجب كذلك عدم الإكثار من الملح أو البهارات الحارة وغير الصحيةّ عند تجهيز وجباتهم قبل بدء الصوم بأيام، حيث يساعد هذا الأمر في عدم تعرض أجسادهم للجفاف، وعدم الشعور بالعطش في بدايات الصوم ويشدد المختصون على ضرورة شرب الماء بكثرة قبل بدء الصيام بمعدل لا يقل عن ليترين، وتنظيم ساعات النوم ما يساعد الجسم في الاستعداد جيداً للمتطلبات، التي تمكنه من تخطي الكثير من الشعور بالتعب والجوع والصداع.