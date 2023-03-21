جامعة الدول العربية تدين تصريحات "سموتريتش" بأشد العبارات

العالم-فلسطين

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن تصريحات سموتريتش، "تؤكد نوايا وأطماع إسرائيل، ومدى الحقد والتطرف الذي بلغ تصعيدا ودفعا بالأوضاع المتردية إلى الانفجار الشامل في المنطقة".

واعتبر تصريحات سموتريتش وغيره من الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين بأنها "لن تنتقص أو تنال من وجود المملكة الأردنية الهاشمية وقيادتها، أو من وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الراسخة وهويته"

وحذر أبو علي، من هذه التصريحات المعبرة عن سياسات ومخططات بالغة الخطورة، وما تمثله من تهديد سافر للأمن والسلم في المنطقة والعالم.

وخلال كلمته في فعالية بالعاصمة الفرنسية باريس، أمس، عرض سموتريتش خريطة مزعومة لكيان الاحتلال "الإسرائيلي" تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة، كما ادعى انه "لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني".