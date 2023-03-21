الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣
١٠:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

نائب لبناني: العودة الى سوريا تعني فك الارتباط مع الغرب الاستعماري

نائب لبناني: العودة الى سوريا تعني فك الارتباط مع الغرب الاستعماري
الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٦ بتوقيت غرينتش

استغرب النائب اللبناني ملحم الحجيري، "استخدام مفردات ومصطلحات في سوق التداول السياسي والإعلامي العربي مثل: عودة سوريا إلى الحضن العربي، أو التطبيع العربي مع سوريا، وعودة سوريا الى الجامعة العربية وقال: الأحرى بنا أن نقول ان عربا فقدوا عروبتهم وضميرهم يعودون اليوم إلى سوريا لإستعادة عروبتهم الضائعة".

العالم-لبنان

ورأى في تصريح أن "حكاما وامراء عربا مولوا وانخرطوا في الحرب المدمرة على سوريا، يعودون اليوم إلى الحضن العربي في سوريا، فهي بمثابة الممر الالزامي يعبره هؤلاء لإستعادة عروبتهم وذاتهم وكرامتهم العربية"، واعتبر أن "العودة الى سوريا تعني بالضرورة فك الارتباط مع الغرب الاستعماري بقيادة الناهب الدولي أميركا".

وذكر الحجيري: "سوريا ما غادرت عروبتها كي تعود، آخرون غادروها وغدروا بالعروبة وبسوريا التي بقيت ملتزمة بقضايا الأمة رغم طعنات الغدر، ورغم الحرب التي هدفت الى ضربها وإسقاطها وتفتيتيها إلى كيانات طائفية وإثنية وعرقية على حساب هويتها العربية الجامعة وانتمائها العربي".

روابط ذات صلة

سورية تستهجن عقد مؤتمر لدعم متضرري الزلزال دون التنسيق معها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. تظاهرات متوقعة في امريكا علی خلفية ملف إباحي لترامب

روسيا تستدعي القائم بأعمال كندا بسبب تصريحات وزيرة خارجيتها

باقري كني يغادر طهران إلى أرمينيا

صفقة تبادل الاسرى.. هل لبّت طموح قيادة صنعاء؟

نائب لبناني: العودة الى سوريا تعني فك الارتباط مع الغرب الاستعماري

في حوار حصري للعالم.. اسلامي: ايران توصلت لتقنيات فريدة من نوعها وسيستفيد منها الشعب السعودي