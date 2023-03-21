شاهد.. وزير صهيوني يثير ردود فعل دولية ضد 'اسرائيل'

العالم - فلسطين

هذا الاستفزاز دفع الاردن استدعاء السفير الإسرائيلي للاحتجاج على سلوك سموتريتش؛ ونددت عمَّان بما قام به الوزير وقالت إنه خطوة استفزازية لوزير 'متطرف' و'عنصري' وتعد انتهاكا للأعراف الدولية واتفاق السلام بين الأردن وكيان الاحتلال.

وبعيد البيان الأردني، أكدت وزارة خارجية كيان الاحتلال في تغريدة علی تويتر الالتزام باتفاقية السلام مع الأردن وعدم تغير موقف الكيان الاسرائيلي واعترافه بوحدة أراضي المملكة الهاشمية.

واستنكر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية تصريحات الوزير واعتبر انها تحريضية ودليل قاطع على الفكر الصهيوني العنصري المتطرف.

وقال اشتية:"هذه الأرض لنا، و"اسرائيل" دولة استعمارية انشأها المستعمرون والمستوطنون توسعت مثل أي استعمار استيطاني عبر التاريخ".

ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال الوزير سموتريتش، واصفة اياه بالحاقد والإرهابي والعنصري.

ودانت حركة حماس التصريحات ووصفتها بأنها عنصرية. وأكد رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية؛ أن الخطر على الأردن هو ذاته الخطر على فلسطين.

بدوره دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، حكومة الاحتلال إلى التنصل من هذه تصريحات.

وقال بوريل:"غير مجد قول مثل هذه الأشياء في وضع متوتر بالفعل. أدعو الحكومة الإسرائيلية إلى التنصل من هذه التعليقات والبدء في العمل مع جميع الأطراف لنزع فتيل التوتر".

تصريح سموتريتش المثير للجدل ليس الأول من نوعه، إذ أنه دعا الشهر الماضي إلى 'محو' بلدة حوارة الفلسطينية في شمال الضفة الغربية المحتلة، قبل أن يتراجع عن ذلك بعد تعرض تصريحه لإدانة دولية واسعة.