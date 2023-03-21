الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣
١٢:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر لبنانية: بتر ساق أحد الجنود الصهاينة بإنفجار لغم ارضي أثناء القيام بأشغال هندسية عند حدود بلدة عيتا الشعب ونقله بدبابة ميركافا

الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ - ١١:٣٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

خطاب قائد الثورة الإسلامية بمناسبة بدء العام الإيراني الجديد

إصابة عدد من جنود الاحتلال بانفجار على حدود لبنان

أردوغان يعلن ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية

رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيراني يلتقي الرئيس السوري

محادثات ثنائية في موسكو بين بوتين وشي جين بينغ

طهران: ايران وروسيا شريكان تجاريان والتقارب يفيد الشعبين