حكومة الاحتلال.. ارهاب فكري متجذر

وللحديث اكثر عن هذا الموضوع سألت قناة العالم مراسلها في رام الله فارس الصرفندي:

1- في البداية فارس كيف تعاملت السلطة الفلسطينية مع هذه التصريحات غير بيانات الادانة؟

2- الشارع في كيان الاحتلال كيف تلقى هذه التصريحات؟



هذا وقد ادان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، تصريحات سموتريتش واعتبرها دليل اخر على غطرسة كيان الاحتلال، فيما دعت الخارجية الفلسطينية الى الى اعتقاله ومحاكمته. من جانبها ادانت مصر التصريحات في وقت طالب فيه الاتحاد الاوروبي حكومة الاحتلال الى التنصل من تصريحات سموتريتش.

يستضيف برنامج "البوصلة" منذر الخايك المتحدث باسم حركة فتح من غزة ليجيب عن الاسئلة التالية:

1- كيف تنظرون لطريقة التعامل الغربية مع تصريحات سموتريتش والادانات جدا قليلة وبسيطة، بالمقابل لو خرجت من مسؤول فلسطيني لخرجت ضده كل اصوات العالم واعتبر معادي للسامية؟

2- لماذا يصير مسؤولي كيان الاحتلال على مثل هذه التصريحات؟

3- كيف ترون تعاطي السلطة الفلسطينية مع تصريحات سموتريتش؟

4- تصريحات سموتريتش هل هي منهاج حياة يقوم به كيان الاحتلال؟

5- هذه الحكومة المتطرفة العنصرية هل ستواصل العبث والارهاب بدون رد مزلزل من جانب الفلسطينيين؟

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