آية الله خامنئي: نحن بحاجة الى ان نحقق نموا اقتصاديا مستمرا وسريعا

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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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بانوراما
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انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
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قلم رصاص
غیاهب الکیان
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الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ - ١٢:٥٣ بتوقيت غرينتش
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