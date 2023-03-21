الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣
٠١:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

آية الله خامنئي: العدو يريد ان يزرع اليأس في الشعب الايراني

الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:٠٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الإطاحة بإرهابي جنوب الموصل.. القبض على أحد عناصر 'داعش' في محافظة نينوى

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 21-03-2023

رئيس لجنة الأسرى: خلافات المرتزقة تعرقل قاعدة الكل مقابل الكل

أهداف الاحتلال الأمريكي من السيطرة على المنطقة

خطاب قائد الثورة الإسلامية بمناسبة بدء العام الإيراني الجديد آية الله خامنئي: علاقات ايران بدول المنطقة افشل مساعي الغرب فرض العزلة عليها

إصابة عدد من جنود الاحتلال بانفجار على حدود لبنان