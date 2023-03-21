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بيان من وزارة الخارجية السعودية بشأن تصريحات وزير صهيوني

بيان من وزارة الخارجية السعودية بشأن تصريحات وزير صهيوني
الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:٢٠ بتوقيت غرينتش

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها لما صدر من تصريحات مسيئة وعنصرية من أحد مسؤولي الكيان الإسرائيلي، بحق دولة فلسطين وشعبها.

العالم- السعودية

وأكدت وزارة الخارجية، موقف المملكة الرافض لهذه التصريحات المنافية للحقيقة، والتي تسهم في نشر خطاب الكراهية والعنف وتقوض جهود الحوار والسلام الدولي.

كما جددت دعم المملكة "لكل الجهود الدولية الرامية إلى حل القضية الفلسطينية على أساس مبادرة السلام العربية وضمان قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية".

وتأتي هذه التصريحات، بعد أن قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن "الشعب الفلسطيني اختراع وأن العرب اخترعوا شعبا وهميا في أرض إسرائيل وطالبوا بحقوق وهمية في أرض إسرائيل لمجرد محاربة الحركة الصهيونية" على حد تعبيره.

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