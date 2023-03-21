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آية الله خامنئي: الاميركيون في حيرة من دور ايران في المنطقة مترددين بين الرحيل عنها او البقاء

الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:٢٠ بتوقيت غرينتش

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