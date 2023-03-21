السعودية وقطر وايران تعلن اول أيام شهر رمضان المباك

العالم- السعودية

وأفادت قناة الإخبارية السعودية الرسمية بأنه تعذر رؤية هلال شهر رمضان في عدد من مراصد المملكة، والخميس سيكون أول أيامه، وينتظر الإعلان رسميا من دائرة الأهلة في المحكمة العليا بالبلاد.

من جانبها، أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف القطرية، في بيان، أن غدا الأربعاء هو المتمم للثلاثين من شهر شعبان 1444هـ، والخميس هو الأول من شهر رمضان، في إشارة لتعذر رؤية الهلال.

وفي ايران اعلنت لجنة الاستهلال، ان يوم الخميس هو اول أيام شهر رمضان المبارك، مشددة على عدم جواز اي خلاف حول رؤية الهلال.