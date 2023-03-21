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ايران تدين عقوبات الاتحاد الأوروبي الأخيرة عليها

ايران تدين عقوبات الاتحاد الأوروبي الأخيرة عليها
الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

أدان المتحدث باسم الوزارة الخارجية الإيرانية "ناصر كنعاني"، بشدة العقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي وبریطانیا على إيران.

العالم - إيران

وأشار "كنعاني"، الیوم الثلاثاء، إلی الاضطرابات الداخلية في أوروبا، ومنها الإستیاءات والاحتجاجات في فرنسا وقال إن أحد أهداف نهج المواجهة الأوروبية الأخير هو محاولة وراء حرف الرأي العام عن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة والانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان في أوروبا، وهو أمر لا يخفى عن أعين المراقبين العالميين.

وتابع: على بعض الدول الأوروبية أن تتصرف بمسؤولية وإنسانية تجاه المطالب الحقيقية للشعب في أراضيها والتخلي عن السلوك العنيف وقمع المحتجين بدلا من التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وأکد: ستتخذ الجمهورية الإسلامية الإیرانیة تدابير مضادة تجاه مثل هذه الأعمال التعسفية وغير القانونية وغير العقلانية بحنكة وقوة كما كان من قبل وذلك بالاعتماد على قوتها الوطنية وفي هذا الصدد وتحتفظ بحقها في الرد.

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