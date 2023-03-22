إيران: جماهير غفيرة تجتمع في الحضرة الرضوية بمناسبة بدء العام الجديد

العالم - خاص بالعالم

وقال محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية :"کلمة بدء العالم الجديد تكون جامعة وشاملة وخطة طريق للعام المقبل".

العقبة الاساس امام عجلة البلاد تتمثل بالاقتصاد الذي يتصدر اهتمامات الشارع الإيراني من جانب والحكومة من جانب آخر.



وقال احسان خاندوزي وزير الاقتصاد الإيراني:"من السنة الماضية نعمل على ايجاد ارضية لكبح التضخم وذلك عبر السيطرة على سعر صرف العملة الصعبة، اضافة الى اتخاذ خطوات للسيطرة على السيولة في الداخل".

سياسيا فان العام الايراني المنصرم انتهى بعودة علاقات إيرانية سعودية تصدعت في مرحلة من الزمن.

وأكد اللواء حسين سلامي قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران:"لطالما الجمهورية الإسلامية كانت سباقة في تعزيز اتحادها مع المسلمين قولا و فعلا رغم المساعي التي يبلها الغرب لاثارة التفرقة بين المسلمين".

اكد قائد الثورة الإسلامية اية الله السيد علي خامنئي بان الغرب عجز عن عزل ايران واركاعها مشددا على ان أميركا تواجه استياء متزايدا من شعوب المنطقة ومنذ سنوات طويلة يقولون إنهم يريدون إسقاط الجمهورية الإسلامية لكنني أقول لهم بكل قوة خسئتم.

وقال قائد الثورة الاسلامية :"منذ سنوات طويلة يقولون إنهم يريدون إسقاط الجمهورية الإسلامية لكنني أقول لهم بكل قوة خسئتم. هذا ليس تكرارا للكلام هذا صمود واستقامة في منهجنا وطريقنا".

من جانب آخر اكد قائد الثورة الإسلامية في إيران انه سوف تظل طهران تدعم محور المقاومة نافيا بشكل صريح مشاركتها في حرب أوكرانيا التي أمريكا هي سببها من خلال تمددها ومساعيها لوضع الناتو في أوكرانيا مصرحا بأن اليوم واشنطن هي المستفيدة من هذه الحرب.

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