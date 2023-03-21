الخارجية اللبنانية تدين تصريحات وزير المال الصهيوني

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ودعت المجتمع الدولي في بيان اليوم الثلاثاء إلى اتخاذ الإجراءات الرادعة ورفض التصريحات المستفزة عمدًا الهادفة إلى ضرب الحلّ السلمي على أساس ما يسمى بـ"حل الدولتين)، وصب الزيت على النار المشتعلة أصلًا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي استفزاز جديد، أثار وزير المالية الإسرائيلي غضب الفلسطينيين، بتصريح أطلقه خلال حشد في العاصمة الفرنسية باريس زعم فيه إنه لا يوجد شعب فلسطيني وإن هذا ليس إلا اختراع عمره أقل من مائة عام.

وادعى سموتريتش، أن العرب اخترعوا شعبا وهميا من أجل التصدي للحركة الصهيونية، وأن هذه الحقيقة التاريخية يجب أن تُسمع في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن.