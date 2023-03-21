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اصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال

اصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال
الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، مساء الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية رمانة، غرب جنين.

العالم-فلسطين

وقالت مصادر محلية: إن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال القرية من جهة معسكر سالم المقام فوق أراضيها، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز بكثافة صوب منازل المواطنين وداخل عيادة طبية كان بداخلها مراجعون، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين والمرضى بالاختناق .

يشار إلى أن قرية رمانة تتعرض باستمرار إلى اقتحامات متواصلة، يتخللها نصب الحواجز ومواجهات.

وتشهد مدن وأحياء الضفة مواجهات متكررة مع قوات الاحتلال خلال اقتحاماتها المتكررة، أو قرب نقاط التماس.

ومنذ بداية العام استشهد 89 مواطنًا وأصيب المئات في اعتداءات قوات الاحتلال، في وقت تشهد الضفة أيضًا حالة غليان نتيجة اعتداءات الاحتلال على الأسرى الذي يستعدون لخوض إضراب شامل مطلع شهر رمضان.

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