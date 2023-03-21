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بمناسبة العالم الإيراني الجديد عبداللهيان يبعث رسالة للإيرانيين خارج البلاد

بمناسبة العالم الإيراني الجديد عبداللهيان يبعث رسالة للإيرانيين خارج البلاد
الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

هنأ وزير الخارجية الايراني في رسالة الرعايا الإيرانيين في الخارج بمناسبة العام الايراني الجديد، ودعاهم إلى تركيز طاقتهم ومعرفتهم ورأس مالهم في وطنهم الأم من دون هاجس ودون النظر إلى تصرفات وسياسات إيرانوفوبيا.

العالم - إيران

وفي رسالة بالفيديو ، هنأ حسين أميرعبداللهيان الرعايا الإيرانيين في الخارج بالعام الجديد وبحلول النوروز.

وقال مخاطباً مواطنيه الإيرانيين في الخارج: أعزائي الإيرانيين ، أنتم سفراء الثقافة الإيرانية ورواد الحضارة والمبادرة والابتكار في جميع أنحاء العالم.

وأضاف رئيس السلك الدبلوماسي اننا في الحكومة الحالية ومن أجل تسهيل شؤون الإيرانيين في الخارج، وهم عددهم كبير ، قمنا بتوفير جميع أنواع التسهيلات القنصلية والامكانيات اللازمة لسفر سهل ومريح للرعايا إلى الوطن الأم ، و في العام المقبل ، إذا كان هناك أي قصور فسنبذل بمساعدة كل من زملائي والإدارات ذات الصلة في جمهورية إيران الإسلامية ، قصارى جهدنا لإزالة أوجه القصور هذه.

قال وزير الخارجية: وطننا واحد، هواجسنا مشتركة وقلب كل الإيرانيين أينما كانوا في العالم ينبض لشموخ الوطن والوطن الام.

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