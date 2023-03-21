بمناسبة العالم الإيراني الجديد عبداللهيان يبعث رسالة للإيرانيين خارج البلاد

العالم - إيران

وفي رسالة بالفيديو ، هنأ حسين أميرعبداللهيان الرعايا الإيرانيين في الخارج بالعام الجديد وبحلول النوروز.

وقال مخاطباً مواطنيه الإيرانيين في الخارج: أعزائي الإيرانيين ، أنتم سفراء الثقافة الإيرانية ورواد الحضارة والمبادرة والابتكار في جميع أنحاء العالم.

وأضاف رئيس السلك الدبلوماسي اننا في الحكومة الحالية ومن أجل تسهيل شؤون الإيرانيين في الخارج، وهم عددهم كبير ، قمنا بتوفير جميع أنواع التسهيلات القنصلية والامكانيات اللازمة لسفر سهل ومريح للرعايا إلى الوطن الأم ، و في العام المقبل ، إذا كان هناك أي قصور فسنبذل بمساعدة كل من زملائي والإدارات ذات الصلة في جمهورية إيران الإسلامية ، قصارى جهدنا لإزالة أوجه القصور هذه.

قال وزير الخارجية: وطننا واحد، هواجسنا مشتركة وقلب كل الإيرانيين أينما كانوا في العالم ينبض لشموخ الوطن والوطن الام.