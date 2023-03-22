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هواجس لعنة الثمانين، تتحقق في 'اسرائيل'

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٧ بتوقيت غرينتش

بينما يعيش كيان الاحتلال هاجس بيت العنكبوت وعقدة الثمانين، تهدد الانقسامات والمظاهرات تحقق هذه الهواجس.

العالم - انقلاب الصورة

ويشير باحثون سياسيون في "اسرائيل" الی مقولة شهيرة لأمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله في خطاب بيت العنكبوت الذي القاه عام 2000، حيث قال: قلت لكم، عليكم بالصبر فقط.

ويری خبراء اسرائيليين ان السيد حسن نصرالله وباقي العالم باتوا اليوم يتفرجون علی تحقق هذه المقولة في "اسرائيل"، مؤكدين ان السيد نصرالله تمنی في عدة خطابات ان لاتری "اسرائيل" عيد استقلالها الـ80.

ويقول خبراء اسرائيليين ان نظرية بيت العنكبوت التي اطلقها السيد حسن نصرالله، بدأت تتحقق بعدما ساد الانقسام في المجتمع والسلطة في "اسرائيل".

وما هز كيان الاحتلال، كان سلاح الجو الاسرائيلي الذي ظهر كبركان يهدد بالثوران والانفجار لكن ليس علی الايرانيين أو حماس، بل في الداخل الاسرائيلي ما لم يشهده الكيان من قبل. فقد أعلن 37 طياراً احتياطياً للمقاتلات في أكثر كتيبة سلاح الجو استراتيجية معروفة باسم كتيبة 69 المطارق، انهم لن يحضروا للتدرب هذا الاسبوع.

لكن الامر لم يقتصر علی ذلك، فكان هناك ضباط في البحرية الاسرائيلية والتي لاتتوقف عملياتها سواءاً قبالة سواحل غزة او لبنان او في المتوسط، انضموا للاحتجاجات واغلقوا ميناء حيفا الاستراتيجي.

ويقول موغاريا سيغل وهو ضابط سابق في الجيش الاسرائيلي ان المحتجون لديهم خططاً غيرمعلنة قديلجأون خلالها الی استعمال السلاح او الصعود الی الكنيست للسيطرة عليها وتقسيم "اسرائيل" الی دولة يهود ودولة "اسرائيل".

اما وزير الحرب الاسرائيلي السابق بيني غانتس فقد حذر من ان ما يجري في "اسرائيل" ليس حرب اهلية بل حرب اخوة.

وتحقق ما قاله غانتس بعد ما بثت وسائل الاعلام الاسرائيلي تقارير عن حدوث طلاق بين العوائل بسبب الخلافات السياسية مابين أعضاء العائلة.

في هذا الحال بدأت الشركات التجارية نقل رؤوس أموالها الی خارج "اسرائيل" خوفاً من مصير هذا الكيان.

فهل ستحقق مقولة عقدة الثمانين؟

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هواجس لعنة الثمانين، تتحقق في 'اسرائيل'

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