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الحكيم يطالب باعتماد ملف المياه كملف سيادي في العراق

الحكيم يطالب باعتماد ملف المياه كملف سيادي في العراق
الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش

طالب رئيس تيار الحكمة فی العراق، عمار الحكيم، اليوم الاربعاء، بضرورة الضغط والتفاهم مع دول المنبع فيما يخص الخزين المائي في العراق، داعياً الى اعتماد ملف المياه كملف سيادي.

العالم - العراق

وقال الحكيم في بيان إن "مؤشرات الخطر في تصاعد مستمر فيما يخص الخزين المائي في العراق وفقاً لتقارير الجهات والشخصيات المختصة، مع استمرار السياسات التي تنتهجها دول المنبع، ما يتطلب المزيد من أساليب الضغط والتفاهم مع تلك الدول وبشكل عاجل".

وأضاف: "في اليوم العالمي للمياه ندعو إلى اعتماد هذا الملف كملف سيادي والتعامل معه بمقتضى ذلك".

وذكر الحكيم: "كما نحث على اعتماد استراتيجية تحقيق الاكتفاء الذاتي للعراق من الموارد المائية المتاحة والمحافظة عليها وتطويرها واعتماد السياسات والآليات الحديثة التي تهدف إلى الترشيد".

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الحكيم يطالب باعتماد ملف المياه كملف سيادي في العراق

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