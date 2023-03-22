الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣
١١:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

2000 أسير فلسطيني يبدأون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال في أول أيام شهر رمضان

2000 أسير فلسطيني يبدأون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال في أول أيام شهر رمضان
الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ - ١١:٢٥ بتوقيت غرينتش

يخوض 2000 أسير، يوم غد الخميس، أول أيام شهر رمضان المبارك، اضرابا عن الطعام، بعد فشل جلسات الحوار، وتعنت إدارة سجون الاحتلال عن التراجع عن اجراءاتها القمعية التي أعلنت عنها بتوصية من وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير.

العالم - فلسطين

ويواصل الأسرى في سجون الاحتلال لليوم الـ37 على التوالي، "العصيان"، حيث خاض بعض أعضاء لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة يوم أمس إضرابا عن الطعام، ومنهم: عمار مرضي، وسلامة قطاوي، ومحمد الطوس، وعمار مرضي، ونائل أبو العسل، وأشرف زغير، وزيد بسيسو، وزكريا زبيدي، ووجدي جودة، على أن يتبعهم باقي الأسرى يوم غد الخميس.

وفي أولى خطوات إدارة سجون الاحتلال التنكيلية بحق الأسرى المضربين، فقد عزلت الأسيرين مرضي وقطاوي، ونقلت عميد الأسرى محمد الطوس (ابو شادي)، ووليد حناتشة من سجن (ريمون) إلى جهة غير معلومة.

وإضافة إلى من تم عزلهم من الأسرى المضربين، ونقلهم صباح اليوم، جرى نقل ثلاثة أعضاء من لجنة الطوارئ العليا، إلى جهة غير معلومة، وهم: زيد بسيسي، ممثل الجهاد الإسلامي من سجن (جلبوع)، وباسم خندقجي ممثل حزب الشعب من سجن (نفحة)، ووجدي جودة ممثل الجبهة الديمقراطية، من سجن (النقب) .

وشرع الأسرى منذ الـ14 من شباط/ فبراير الماضي، بخطوات نضالية، بعد إعلان إدارة السجون وتحديدا في (نفحة)، البدء بتنفيذ الإجراءات التنكيلية التي أوصى بها المتطرف "بن غفير".

روابط ذات صلة

عرين الأسود تتوعد الاحتلال: كنا ننتظر معارك أكبر وها قد أتت

رئيس لجنة الأسرى: خلافات المرتزقة تعرقل قاعدة الكل مقابل الكل

آلاف الأسرى الفلسطينيين يستعدون للإضراب عن الطعام مع بداية شهر رمضان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

2000 أسير فلسطيني يبدأون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال في أول أيام شهر رمضان

باكستان .. مقتل 9 على الأقل وإصابة 44 جراء زلزال

مجلس النواب الأردني يصوت بطرد سفير الإحتلال "الإسرائيلي" من عمّان

كنعاني: أميركا غير مؤهلة للحديث عن القيم السامية لحقوق الإنسان

مدمرة ايرانية تقوم بمهمة بحرية في جنوب المحيط الأطلسي 

شاهد بالفيديو.. روسيا والغرب نحو صدام نووي