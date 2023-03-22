خرازي يلتقي بوسائل الإعلام في لبنان .. وهذا ما قاله ؟

العالم - لبنان

ونوه مسؤولون إعلاميون لبنانيون في هذا الاجتماع، إلى الاتفاق الأخير بين إيران والسعودية ، داعين إلى بذل المزيد من الجهود من قبل الجمهورية الإسلامية لحل مشاكل لبنان.

وشدد خرازى على أن إيران لن تدخر جهدا للمساعدة على استقرار وسلام لبنان ، وأكد أنه بالرغم من أن التقارب بين إيران والسعودية سيؤثر بشكل طبيعى على حل بعض المشاكل ، إلا أنه لا يمكن حل جميع المشاكل بين الدول. بين عشية وضحاها وبالطبع باختصار من الخطأ جعل كل مشاكل لبنان في العلاقات الإيرانية السعودية.

وردا على سؤال "هل رحبت إيران بتجديد العلاقات مع السعودية في" ظروف ضعيفة "، قال خرازي إنه في حين أن إيران لم تكن سببا في قطع العلاقات بين البلدين ، فقد استغلت كل فرصة لتجديد العلاقات الثنائية خلال السنوات الماضية. اليوم ، إيران في مستوى ممتاز من الناحية الدفاعية والاقتدار الإقليمي ، وبالطبع تحويل التهديدات الخارجية إلى فرص في جميع الأبعاد الاقتصادية والتقنية. لقد تمكنت إيران من تحويل الضغوط الخارجية والتهديدات والعقوبات إلى فرصة للاعتماد على الذات.

وأشار خرازي إلى مساعدة إيران لسوريا والعراق في صد تنظيمي "داعش" والجماعات التكفيرية ومساعدة إيران للمقاومة الفلسطينية والشعب اليمني، وقال إن التفاوض هو استراتيجية إيران النشطة حتى في مواجهة الأعداء.

وردا على سؤال مفاده هل ان إيران قادرة على إنتاج قنبلة نووية كما أكدتم في الحديث مع قناة الجزيرة من قبل؟قال خرازي : إنه في الوضع الذي حققت فيه إيران تخصيب بنسبة 60٪ ، فإن التخصيب بنسبة 90٪ وما فوق ليس بالمهمة المعقدة. وأكد بالطبع أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تنوي في الأساس إنتاج قنابل ذرية ، كما أنها لا تحتاج إلى هذا الموضوع ، وأخيراً فتوى القيادة الدينية ضد إنتاج مثل هذه الأسلحة.

وسئل خرازي: هل تنسحب إيران من سوريا؟ وردا على ذلك قال خرازي ان تواجد إيران في سوريا وخلافا لوجود أمريكا وتركيا في هذا البلد، هو وجود استشار وياتي بدعوة من الحكومة السورية. وأكد خرازي أن أي تغيير في هذه الأوضاع يخضع لظروف سوريا.

ورداً على سؤال مضمونه "هل تحاول إيران اغتيال ترامب كما أعلن قائد القوة الجوفضائية لحرس الثورة الإسلامية" ، أشار خرازي إلى أنه فيما يتعلق بقتلة الشهيد سليماني ، فإن المقصود هو "الانتقام" من مجرمين مثل ترامب بومبيو. وأضاف خرازي فيما يخص كيفية وزمان وبأي شكل سيتم الانتقام؟ ليس محددا ، دعوا المجرمين يبقون نجت هذا الضغط الذهني.

وفي هذا الاجتماع تم طرح سؤال عن كيفية رد إيران على الكيان الصهيوني، خاصة في سوريا ، فأجاب خرازي بأن ردود إيران على جرائم الكيان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية ليست بالضرورة مثل الجرائم التي ترتكب . ولكن اي جريمة من قبل الكيان الصهيوني لن تبقى من دون رد ، وان هذه الجرائم سيرد عليها بالشكل المناسب.

وأخيراً ، ورداً على سؤال مضمونه "هل ستبقى أمريكا وخاصة الكيان الصهيوني صامتة بشأن الاتفاق الأخير بين إيران والسعودية؟" أكد خرازي أن هناك أنواعًا مختلفة من الفرص والتهديدات أمام الاتفاقية الجديدة. في بيئة أكثر عمومية وفي التعامل مع هذه القضية ، يجب أن تؤخذ في الاعتبار عوامل مختلفة مثل القضايا الإقليمية ، ونوع العلاقة بين أمريكا والصين ، وقضايا التغييرات المحتملة في هندسة القوة.