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ايران تحطّم الرقم القياسي العالمي في زرع الأشجار

ايران تحطّم الرقم القياسي العالمي في زرع الأشجار
الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

حطمت إيران الرقم القياسي العالمي في زرع 100 ألف شجرة خلال أقل فترة زمنية ممكنة.

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فقد تم زرع هذا العدد من الأشجار في 418 منطقة داخل إيران وذلك في غضون 19 دقيقة فقط بمشاركة منظمتي الموارد الطبيعية والهلال الأحمر الإيراني.

وأشرف ممثلون عن مؤسسة "غينيس" على هذه العملية قبل تسجيلها في كتاب "غينيس" للأرقام القياسية.

یذکر بأنه قبل فترة وجیزة، اقترح وزير الجهاد والزراعة خطة شعبية لزراعة مليار شجرة، وأمر الرئيس الإيراني بتنفيذ المشروع.

وفي هذا السياق، قال نقي شعبانيان وكيل شؤون الغابات في منظمة الموارد الطبيعية إننا لم نزرع مليار شجرة في الخمسين عاماً الماضية، إذا قمنا بقياسها بمقياسنا الخاص، فإن المليار هو رقم كبير، ولكن على النطاق العالمي والدول المجاورة، مليار هو رقم صغير.

وأضاف "إن خطة زراعة مليار شجرة هي خطة 4 سنوات وستستمر حتى عام 2026، ويفترض أن تزرع ما لا يقل عن 250 مليون شجرة كل عام".

وتابع: تم فحص جميع جوانب الخطة، مثل مكان الزراعة والأنواع التي يجب زراعتها وكمية الزراعة سنويًا ومتى. من ناحية أخرى، تم تشكيل لجنة علمية لتقليل الأخطاء. أعضاء اللجنة هم أساتذة جامعيون وباحثون وخبراء ذوو خبرة في قسم التنفيذ، وسندعو أساتذة كبار كضيوف.

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