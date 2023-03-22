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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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حماس نرحّب بتصويت مجلس النواب الأردني بالأغلبية على طرد سفير كيان الاحتلال الاسرائيلي من عمّان
وزيرة الخارجية الاسترالية: يجب الحفاظ على الطرق الدبلوماسية مفتوحة لحل سوء التفاهم ونرحب بالتعاون بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
أمير عبد اللهيان: تجد قادة جماعة الاهوازية الارهابية متواجد في استراليا وهو متهم بقتل واغتيال مواطنين ايرانيين
وزير الخارجية الايراني في اتصال هاتفي مع نظيرته الاسترالية: هناك موضوعات مختلفة للتعاون بين البلدين في المجالات الثنائية والاقليمية والدولية
نائب وزير الخارجية الايراني علي باقري من أرمينيا: تطوير العلاقات الخارجية مع دول الجوار من اولويات سياسة ايران الخارجية ولارمينيا اهمية كبيرة
الرئيس الفرنسي: لن نقبل أي جنوح للعنف وأتحمل مسؤولية أن الإصلاحات لا تحظى بشعبية
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يعلن أنه يريد تطبيق قانون إصلاح التقاعد بنهاية السنة ويعتبر الإصلاحات هي من أجل المصلحة العامة
كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز قبالة ساحلها الشرقي
مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي: زلزال بقوة 6.8 درجة يهز منطقة هندوكش في أفغانستان
رويترز: هزة قوية شعر بها السكان في عاصمتي باكستان وأفغانستان
نائب وزير الخارجية الايراني علي باقري من أرمينيا: تطوير العلاقات الخارجية مع دول الجوار من اولويات سياسة ايران الخارجية ولارمينيا اهمية كبيرة
الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ - ١٢:٥٢ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.