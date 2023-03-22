بعدسة مراسل العالم .. احتجاجات تعم بيروت

العالم - لبنان

وتطور الامر الى استخدام العناصر الامنية القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين الذين رفعوا رايات الجيش اللبناني اثناء المواجهات.

كما تقدمت عناصر من الجيش نحو الشريط الشائك ليشكلوا فاصلا بين المتظاهرين والقوى الامنية، وطالبوا زملاءهم في مكافحة الشغب عدم رمي القنابل المسيلة على المعتصمين.

ولوحظ دخول المتظاهرين الى ما وراء الشريط الشائك الى الجهة اليمنى المؤدية الى السرايا وسط اشتداد رمي القنابل المسيلة، وسمعت صفارات سيارات الاسعاف في المحيط مع سقوط اصابات في صفوف المتظاهرين، وحالات إغماء من الطرفين.

وعاد المتظاهرون إلى التجمع وتقدموا وسط اصرار منهم على الدخول الى السرايا ومفاوضات من قبل ضابط في قوى الامن معهم لاعادة الهدوء الى ساحة رياض الصلح.