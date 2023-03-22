الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣
٠١:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

بعدسة مراسل العالم .. احتجاجات تعم بيروت

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

اشتدت حدة المواجهات بين المتظاهرين واغلبيتهم من العسكريين المتقاعدين وفرقة مكافحة الشغب المولجة حماية مدخل السرايا في ساحة رياض الصلح بعد محاولة المعتصمين ازالة الشريط الشائك المؤدي اليها.

العالم - لبنان

وتطور الامر الى استخدام العناصر الامنية القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين الذين رفعوا رايات الجيش اللبناني اثناء المواجهات.

كما تقدمت عناصر من الجيش نحو الشريط الشائك ليشكلوا فاصلا بين المتظاهرين والقوى الامنية، وطالبوا زملاءهم في مكافحة الشغب عدم رمي القنابل المسيلة على المعتصمين.

ولوحظ دخول المتظاهرين الى ما وراء الشريط الشائك الى الجهة اليمنى المؤدية الى السرايا وسط اشتداد رمي القنابل المسيلة، وسمعت صفارات سيارات الاسعاف في المحيط مع سقوط اصابات في صفوف المتظاهرين، وحالات إغماء من الطرفين.

وعاد المتظاهرون إلى التجمع وتقدموا وسط اصرار منهم على الدخول الى السرايا ومفاوضات من قبل ضابط في قوى الامن معهم لاعادة الهدوء الى ساحة رياض الصلح.

روابط ذات صلة

خرازي يلتقي بوسائل الإعلام في لبنان .. وهذا ما قاله ؟

لبنان: أنشطة متنوعة في مساجد صيدا والجوار

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كاميرا العالم ترصد: آخر تطورات الإحتجاجات على سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية في لبنان

وزير الاقتصاد: إكتمال أنظمة المراسلة المصرفية بين إيران و روسيا

بعدسة مراسل العالم .. احتجاجات تعم بيروت

موسكو: الغرب لم يقدم للسوريين سوى المؤامرات

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 22-03-2023

برلماني بحريني: إستئناف رحلات الطيران مع إيران قريبا