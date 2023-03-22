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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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السيد حسن نصرالله: نحن في حزب الله منذ اليوم الأول للعدوان على اليمن كنا إلى جانب الشعب اليمني وهذا موقف نفتخر به
السيد حسن نصرالله: نأمل أن تمشي الأمور في مسار إنهاء العدوان والحصار وعودة اليمن إلى الشعب اليمني
السيد حسن نصرالله: بفضل صمود وصلابة الشعب اليمني هناك آمال كبيرة بالتوصل إلى حل وهذا ما ندعو إليه
السيد حسن نصرالله: ما يهددنا العدو فيه يمكن أن يكون سبب زواله
السيد حسن نصرالله: العدو الإسرائيلي مأزوم، ولم يمر في تاريخ الكيان وهن وضعف ومأزق وارتباك ويأس وعدم ثقة ببعضهم ومستقبلهم كما يجري اليوم
السيد حسن نصرالله: أقول لوزير الحرب الإسرائيلي "روح بلّط البحر"
السيد حسن نصرالله: الحادثة التي جرت شمال فلسطين المحتلة الاسبوع الماضي أربكت الاحتلال وصمت حزب الله جزء من إدارة المعركة وينمّ عن حكمة
السيد حسن نصرالله: لبنان لم يتم ذكره في اللقاء الإيراني والسعودي
السيد حسن نصرالله: حزب الله سيبقى إلى جانب الناس ولن يتخلى عن مسؤولياته على الإطلاق
السيد حسن نصرالله: لا مبرر لرفض طاولة الحوار للبحث بخطة إنقاذية
السيد حسن نصرالله: بفضل صمود وصلابة الشعب اليمني هناك آمال كبيرة بالتوصل إلى حل وهذا ما ندعو إليه
الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش
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سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
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