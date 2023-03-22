السيد حسن نصرالله: الصين جاهزة للاستثمار في لبنان.. لماذا الأبواب موصدة؟

العالم - لبنان

‏وأوضح السيد نصرالله خلال كلمة له في الاحتفال التكريمي الذي يقيمه حزب الله للقائد ‏المجاهد الحاج حسين الشامي في مجمع الإمام المجتبى (عليه السلام) جنوبي بيروت، أن غالبية البنوك اللبنانية في عام 2015 قامت بالطلب من كل من له ارتباط بحزب الله بسحب ودائعهم تنفيذا لقرارات أميركية.

وأكد السيد نصرالله أن الدولة يجب أن تتخذ خطوات حول موضوع المضاربات، وعليها أن تتخذ تدابير لمواجهة التدهور الحاصل في الوضع الاقتصادي وسعر الصرف.

وبين الأمين العالم لحزب الله أن لا مبرر لرفض طاولة الحوار للبحث بخطة إنقاذية، مشيرا الى أن بانتظار الخطة الإصلاحية وعلينا الاستفادة من الظروف الإقليمية المستجدة

وشدد السيد حسن نصرالله على أن من عوامل تقوية الليرة هي جلب الاستثمارات والمستثمر الصيني جاهز للاستثمار وبدء مشاريع بـ 12 مليار دولار.