عفو شامل عن جميع المحكومين في ايران.. السلطة القضائية تكشف مَنْ هم؟

وقال ستايشي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "من طهران" اتى تحت عنوان: السلطة القضائية في ايران "التحديات والتطلعات"، ان الاقتراح شمل ايضاً التخفيف عن المحكومين في المحاكم البدائية وبعض القوات العسكرية، موضحاً ان قائد الثورة الاسلامية وافق على الاقتراح نظراً للظروف الراهنة.

واضاف، ان العفو قد شمل الكثير من المحكومين ممن تورطوا في احداث الشغب الاخيرة في جميع انحاء البلاد، وقد وجه قائد الثورة بتنفيذ القرار على اعتاب الذكرى السنوية لانتصار الثورة الاسلامية، والذي صادف يوم النصف من شعبان.

واشار ستايشي الى ان هناك بعد الاستناجات والانتقادات غير الصحيحة خلال اعمال الشغب التي حصلت واستغلتها وسائل الاعلام الاجنبية التي ارادت ان تظهر ان المعتقلين كثيرون جداً، لكن ذلك لم يكن صحيحاً بدليل ان دائرة العفو عن المحكومين قد شملتهم جميعاً وحتى المحكومين القدامى خلال السنوات الماضية اولئك الذين ارتكبوا مخالفات.

واكد ستايشي، ان اعداء الجمهورية الاسلامية غرروا بالشباب الايراني ولقنوهم بالكثير من الامور الخاطئة ما ادى الى ارتكابهم بعض الجرائم بحق بلدهم، وبالاضافة الى انهم اوجدوا مشاكل لانفسهم قد زادوا من معاناة عوائلهم الذين ندموا على سلوك ابنائهم.

وشدد على ان قائد الثورة الاسلامية اولى اهتماماً خاصاً بهؤلاء الشباب المغرر بهم لانهم في ريعان شبابهم وقد شملتهم الطاف الرحمة والعفو.

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