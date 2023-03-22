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العراق نائب رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

العراق نائب رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

إنتخب العراق، اليوم الاربعاء، لمنصب نائب رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

العالم - العراق

وقالت وزارة الخارجية العراقية، انه "إنتخب السفير نزار الخير الله مندوب جمهورية العراق الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمنصب نائب رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن المجموعة الآسيوية للمدة (٢٠٢٣-٢٠٢٤)، وذلك خلال الدورة (١٠٢) لإجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة، والتي عقدت في لاهاي للمدة 14-2023/3/17".

واضافت: "جاء ذلك بعد الجهود الحثيثة التي بذلتها سفارة جمهورية العراق في لاهاي داخل المجموعة الآسيوية والمجلس التنفيذي للمنظمة، وحرصا من السفارة على إستمرار التواجد المميز للعراق في المنظمات والمحافل الدولية".

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العراق نائب رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية