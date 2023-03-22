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العراق.. لجان عراقية - تركية ستبحث تأمين حصص عادلة للمياه

العراق.. لجان عراقية - تركية ستبحث تأمين حصص عادلة للمياه
الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الوزراء "محمد شياع السوداني"، اليوم الأربعاء، سعي الحكومة لتقديم تسهيلات بمنح فيزا الدخول إلى العراق لرجال الأعمال والمستثمرين الأتراك، لافتا في الوقت نفسه إلى أن ملف المياه سيبحث عبر لجان مشتركة لتأمين حصص عادلة ومنطقية.

العالم - العراق

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن رئيس الوزراء العراقي قوله: إنه" عقدنا اليوم لقاءً موسعا مع رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك وأغلب الحضور هم متواجدون في العراق ويعملون منذ فترة طويلة واستمعنا إلى جملة من المعوقات التي تعترض عملهم وفي نفس الوقت بينوا اختصاصات ومجالات عمل شركاتهم".

وأضاف" من خلال هذا الاستعراض وجدنا أن أغلب هذه التخصصات وهذه الأعمال تقع ضمن أولويات الحكومة المؤكدة على تحسين الخدمات وتنويع الاقتصاد من خلال تفعيل الصناعة الوطنية والزراعة ومشاريع الطرق ونقل الطاقة والمستشفيات".

وتابع، أن" الحكومة ملتزمة بإزالة وإزاحة جميع المعوقات وأعلنا أن وزارة الداخلية أعطت للسفارة العراقية في أنقرة والقنصليات في أسطنبول وغازي عنتاب صلاحيات لتسهيل منح سمات الدخول، وسنبحث تقديم مزيد من التسهيلات بخصوص التحويلات المالية عبر المصارف المحلية والأجنبية المعتمدة لدى البنك المركزي".

وأشار إلى، أن" الحديث الآن بشقين: الأول منح سمة الدخول للمستثمرين ونحن حريصون على إبداء المزيد من التسهيلات، والثاني يتعلق بالعمالة التركية وهذه تخضع لموافقة وزارتي العمل والداخلية وأيضا هنالك آلية لتسهيل منح الفيزا، وبالنسبة للعراقيين هناك انسيابية في منح التأشيرات من قبل الجانب التركي وهنالك شركات موجودة في أغلب المحافظات لمنح الموافقات وعبر آلية مطبقة".

ولفت إلى، أن" العراق جاد اليوم في توسيع وتطوير أوجه التعاون مع تركيا، وأجرينا خلال الزيارة مباحثات جادة ومثمرة وإعلان مشروع طريق التنمية من أهم ثمرات هذه الزيارة وهو مشروع حيوي ليس للمنطقة بحسب بل للعالم بأسره".

وحول ملف المياه أكد السوداني، أن" الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتخذ قراراً مهما بشأن زيادة الإطلاقات المائية والتي ستساهم في توفير مياه الشرب للمحافظات وهذا الملف سيخضع لقراءة فنية وتبادل وجهات النظر عبر لجان مشتركة لتأمين حصص عادلة ومنطقية في ظل ظروف الشحة لإيصال المياه إلى محافظات الوسط والجنوب".

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