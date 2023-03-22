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مكتب قائد الثورة الاسلامية يعلن يوم غد الخميس غرة شهر رمضان المبارك في إيران

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

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مكتب قائد الثورة الإسلامية يعلن يوم غد الخميس غرة شهر رمضان المبارك

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