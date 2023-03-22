الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣
٠٦:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الجزائر تعيد سفيرها لفرنسا بعد خلاف بين البلدين

الجزائر تعيد سفيرها لفرنسا بعد خلاف بين البلدين
الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أنّ السفير الجزائري في فرنسا، الذي استُدعي مطلع فبراير، إثر خلاف بين البلدَين بسبب ناشطة فرنسية جزائرية، "سيعود قريباً" إلى باريس.

وبحسب موقع "روسيا اليوم" فقد استدعت الجزائر في فبراير سفيرها سعيد موسي احتجاجاً على ما اعتبرتها "عملية إجلاء سرّية" تمّت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين، بعدما تمكّنت الناشطة الفرنسية-الجزائرية أميرة بوراوي من التوجّه إلى فرنسا من تونس التي كانت تعتزم ترحيلها إلى الجزائر.

وفي إشارة إلى الخلاف بهذا الشأن، قال تبون في مقابلة مع قناة "الجزيرة" مساء الثلاثاء إنّ "علاقتنا مع فرنسا متذبذبة".

وأضاف، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن المقابلة، أنّ "السفير الجزائري سيعود قريباً إلى باريس" لممارسة مهامه.

وبعد برود طغى على العلاقات بين البلدَين منذ خريف العام 2021، بدأت باريس والجزائر في تحسين هذه العلاقات لمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر في أغسطس الماضي. حينها، وقّع رئيسا الدولتين إعلاناً مشتركاً لاستئناف التعاون الثنائي.

وفي 20 فبراير، أعلنت النيابة الجزائرية وضع أربعة أشخاص رهن الحبس الاحتياطي وشخصاً خامساً تحت إشراف قضائي في إطار تحقيق بشأن الخروج "غير القانوني" للناشطة الجزائرية أميرة بوراوي من الجزائر.

وبوراوي فرنسية جزائرية عُرفت خصوصاً في العام 2014 خلال مشاركتها في حركة "بركات" ضدّ ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، لتنخرط بعد ذلك في "الحراك" الشعبي.

وفي يونيو 2020، حُكم على بوراوي وهي في الأصل طبيبة وتبلغ 46 عاماً، بالحبس عاماً واحداً لكنّها استفادت من إطلاق سراح مشروط في يوليو.

روابط ذات صلة

عبدالمجيد تبون: الجزائر مؤهلة لدور وساطة في الأزمة الأوكرانية

بلد المليون ونصف شهيد يحيي الذكرى الـ61 لعيد النصر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الإمارات تقلص تمثيلها الدبلوماسي في الكيان المحتل لهذا السبب..

باقري: سياسة إيران تجاه الجوار مؤشر على إرساء السلام في المنطقة

من طهران عفو شامل عن جميع المحكومين في ايران.. السلطة القضائية تكشف مَنْ هم؟

من يقف وراء محاولات تبييض صفحة البعث الصدامي السوداء؟

تبون يؤكد ان تونس تتعرض لمؤامرة والجزائر ستساندها

منتخب إيران لكرة القدم الشاطئية يتاهل لكأس العالم 2023 + فيديو