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القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ مناورة حاكت هجوما على اهداف متنوعة التضاريس في العام التاسع من الصمود بمشاركة جميع الوحدات العسكرية

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

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