"نيويورك تايمز": لم يحسم الأمر في توجيه الاتهام إلى ترامب الليلة

العالم-الامريكيتان

كما تشير الصحيفة، يمكن أن تعقد هيئة المحلفين الكبرى اجتماعا يوم الخميس.

وأضافت الصحيفة: "كان من المتوقع أن تعقد الجلسة يوم الأربعاء، ووصل المدعي العام ألفين براغ، وأعضاء هيئة المحلفين إلى المحكمة، وانتهت جلسة الاستماع لشهادة الشهود يوم الاثنين، وتم تأجيل الاجتماع لأسباب غير معروفة".

وذكرت شبكة "سي إن إن" سابقا، نقلا عن مصادر، أن المحامي براغ يؤيد توجيه الاتهامات، لكن عددا من المدعين العامين الآخرين يشكون في مثل هذا القرار، فضلا عن أن مثل هذه القضية سيكون لها احتمالات في المحكمة.

وتبحث هيئة محلفين كبرى في نيويورك في إمكانية توجيه تهم ضد ترامب، فيما يتعلق بالتزويرالمزعوم لوثائق مالية لمنظمة ترامب، عند دفع أموال للممثلة ستورمي دانيلز.

وتشير الصحيفة: "يزعم أن المحامي مايكل كوهين دفع لها 130 ألف دولار لمنعها من نشر معلومات خلال الحملة الانتخابية لعام 2016 حول علاقة مزعومة بترامب في عام 2006، بعد ذلك، تم تعويض الأموال التي أنفقت، وفقا لمكتب المدعي العام في المنطقة الجنوبية لنيويورك، على نفقة منظمة ترامب، والتي تم تزوير وثائق الشركة الخاصة بها".

وأوضحت الصحيفة: "يعتبر التزوير في حد ذاته جريمة صغيرة في النظام القانوني الأمريكي، وعادة لا يعاقب عليه بالسجن، ولكن إذا قررت هيئة المحلفين الكبرى أن التزوير قد تم من أجل التستر على جريمة أخرى أو ارتكابها، فقد يواجه ترامب على ذلك، أربع سنوات سجن".