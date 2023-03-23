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العراق يدين تصريحات "إسرائيلية" بشأن سيادة فلسطين والأردن

العراق يدين تصريحات
الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

أدانت وزارة الخارجية العراقية، تصريحات لوزير المالية الصهيوني وإستخدامه خريطة للكيان المحتل تضم حدوداً من الأردن وفلسطين.

العالم - العراق
وقالت الوزارة في بيان يعربُ العراق عن إدانته لتصريحات وزير المالية "الإسرائيلي" بتسلئيل سموتريتش والتي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطينيّ الشقيق، كما يدين إستخدامه خريطة للكيان المحتل تضم حدوداً من المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة والأراضي الفلسطينيَّة المحتلة".
وأضاف البيان "نؤكَّد رفض العراق لخطاب التحريض وكافة الممارسات التي تتعارض والحقوق الإنسانية والأخلاقيّة للشعب الفلسطينيّ".
وفيما دعا البيان الى "ضرورة احتواء هذه التطورات التي تحمل تداعيات خطيرة، جدد موقف العراق الثابت والداعم للشعب الفلسطينيّ، وحقِّه الذي لن يسقط بالتقادم".
وتابع ان "لغة العنف الممنهج التي يُكرِّسُها الكيان الغاصب تُنبئُ بمزيد من الاحتقان، وتعزِّز مناخ التوتر، الذي لن يفضي سوى إلى تنامي التصعيد والتأزيم دون الوصول إلى أي حل".

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