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وزير الخارجية الايراني: نقدر جهود سويسرا كراعية لمصالح إيران بالسعودية ومستعدون لعقد لقاء مع الجانب السعودي لإعادة فتح سفارتي البلدين

الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

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