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ترکیا
افغانستان
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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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وزير الخارجية الايراني لنظيره السويسري هاتفيا: نعارض استمرار الحرب في اوكرانيا ومستعدون لتقديم اي مساعدة بهدف حل الازمة
وزير الخارجية الايراني: نقدر جهود سويسرا كراعية لمصالح إيران بالسعودية ومستعدون لعقد لقاء مع الجانب السعودي لإعادة فتح سفارتي البلدين
القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ مناورة حاكت هجوما على اهداف متنوعة التضاريس في العام التاسع من الصمود بمشاركة جميع الوحدات العسكرية
مكتب قائد الثورة الاسلامية يعلن يوم غد الخميس غرة شهر رمضان المبارك في إيران
السيد حسن نصرالله: نحن في حزب الله منذ اليوم الأول للعدوان على اليمن كنا إلى جانب الشعب اليمني وهذا موقف نفتخر به
السيد حسن نصرالله: نأمل أن تمشي الأمور في مسار إنهاء العدوان والحصار وعودة اليمن إلى الشعب اليمني
السيد حسن نصرالله: بفضل صمود وصلابة الشعب اليمني هناك آمال كبيرة بالتوصل إلى حل وهذا ما ندعو إليه
السيد حسن نصرالله: ما يهددنا العدو فيه يمكن أن يكون سبب زواله
السيد حسن نصرالله: العدو الإسرائيلي مأزوم، ولم يمر في تاريخ الكيان وهن وضعف ومأزق وارتباك ويأس وعدم ثقة ببعضهم ومستقبلهم كما يجري اليوم
السيد حسن نصرالله: أقول لوزير الحرب الإسرائيلي "روح بلّط البحر"
وزير الخارجية الايراني: نقدر جهود سويسرا كراعية لمصالح إيران بالسعودية ومستعدون لعقد لقاء مع الجانب السعودي لإعادة فتح سفارتي البلدين
الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.