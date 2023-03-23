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وزارة الاسرى والمحررين: الشيخ خضر عدنان يواصل إضرابه بسجون الاحتلال لليوم الـ 47 وهو في وضع صحي متدهور جدا ويعاني من الام حادة بالمفاصل

الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٥ بتوقيت غرينتش

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