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لجنة الطوارئ للحركة الأسيرة: على عدونا الغاشم أن يدرك ويتفهم جيدًا أن الأسرى ليسوا وحدهم، وليسوا لقمةً سائغة لكل عابرٍ على أرضنا

الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٧ بتوقيت غرينتش

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