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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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لجنة الطوارئ للحركة الأسيرة: الرسالة الأولى لأسرانا وجيشنا الذي يُثبت دومًا جهوزيته الكاملة ووحدة صفه المتين؛ فلكم منا كل التقدير والاعتزاز
مراسلة العالم: مصادر صحفية فلسطينية تقول ان شهيد طولكرم هو قائد كتيبة الرد السريع التي أعلن عن تشكيلها قبل أشهر قليلة
مراسلة العالم: الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد الشاب أمير عماد أبو خديجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها على طولكرم
لجنة الطوارئ للحركة الأسيرة: على عدونا الغاشم أن يدرك ويتفهم جيدًا أن الأسرى ليسوا وحدهم، وليسوا لقمةً سائغة لكل عابرٍ على أرضنا
وزارة الاسرى والمحررين: الشيخ خضر عدنان يواصل إضرابه بسجون الاحتلال لليوم الـ 47 وهو في وضع صحي متدهور جدا ويعاني من الام حادة بالمفاصل
وزراء خارجية دول مجلس التعاون في الخليج الفارسي يرحبون بالاتفاق السعودي الايراني ويطالبون باستمرار التعاون وحل الخلافات مع طهران سلميا
وزير الخارجية الايراني لنظيره السويسري هاتفيا: نعارض استمرار الحرب في اوكرانيا ومستعدون لتقديم اي مساعدة بهدف حل الازمة
وزير الخارجية الايراني: نقدر جهود سويسرا كراعية لمصالح إيران بالسعودية ومستعدون لعقد لقاء مع الجانب السعودي لإعادة فتح سفارتي البلدين
القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ مناورة حاكت هجوما على اهداف متنوعة التضاريس في العام التاسع من الصمود بمشاركة جميع الوحدات العسكرية
مكتب قائد الثورة الاسلامية يعلن يوم غد الخميس غرة شهر رمضان المبارك في إيران
مراسلة العالم: مصادر صحفية فلسطينية تقول ان شهيد طولكرم هو قائد كتيبة الرد السريع التي أعلن عن تشكيلها قبل أشهر قليلة
الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٨ بتوقيت غرينتش
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فلسطین
السعودية
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.