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مراسلة العالم: مصادر صحفية فلسطينية تقول ان شهيد طولكرم هو قائد كتيبة الرد السريع التي أعلن عن تشكيلها قبل أشهر قليلة

الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٨ بتوقيت غرينتش

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