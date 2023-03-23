الشرطة البريطانية تكشف تفاصيل جديدة عن حادثة إضرام النار برجل أمام مسجد

العالم-اوروبا

وكانت الشرطة ألقت القبض الثلاثاء على المشتبه به غداة اعتداء على رجل تعرّض للحرق وهو في طريق عودته إلى منزله من مسجد في برمنغهام.

وشاركت شرطة مكافحة الإرهاب في التحقيق الذي قاد إلى توقيف المشتبه به.

وربطت الشرطة بين هذا الاعتداء وآخر وقع في حيّ إيلينغ بالعاصمة لندن في 27 شباط/ فبراير وتمّ خلاله إضرام النيران بمسنّ يبلغ 82 عاماً خارج أحد المساجد.

والأربعاء قالت شرطة ويست ميدلاندز، إنّه "تمّ القبض على الرجل للاشتباه بارتكابه محاولتي قتل".

وقال قائد الشرطة شون ويلسون: "نحن نتفهّم تماماً الصدمة التي تردّد صداها في جميع أنحاء المنطقة بعد هذا الحادث".

وأضاف: "على الرغم من توقيف رجل، ما زلنا يقظين ونحن نحضّ السكان المحليين على فعل الشيء نفسه".

وفي اعتداء برمنغهام، تم نقل الضحية إلى المستشفى للعلاج من حروق خطيرة لكنّها لا تهدّد حياته.

أمّا في الاعتداء السابق، فقد تحادث المشتبه به مع الضحية قبل أن يسكب عليه ما يُعتقد أنّه وقود ويضرم النار فيه، بحسب الشرطة.

وعولج الضحية من حروق شديدة في وجهه وذراعيه.