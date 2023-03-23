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متحدث القوات المسلحة اليمنية خلال مناورة"الصمود في وجه العدوان": هذه المناورة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة وهي تأتي في إطار إعلان جهوزية قواتنا

الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ - ١١:٥٥ بتوقيت غرينتش

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