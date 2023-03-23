الشيخ قاسم: المنطقة بدأت تتحرّك بعكس الاتّجاه الأميركي الإسرائيلي

العالم-لبنان



وتساءل، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، "متى ينتهز لبنان الفرصة للتمرّد على الضّغط الأميركي الأوروبي، فيحضر الكهرباء 24/24 بواسطة الصين ضمن نظام "BOT"؟ ومتى ينسِّق لبنان بجرأة مع سوريا لعودة النّازحين إلى بلدهم؟"، مركّزًا على أنّ "الغرب قد ساهم في انهيار بلدنا بالعقوبات وفرض النزوح، ولم يبقَ ما نخسره، فأيّ موقف وطني شجاع سيعكس الاتجاه".

ولفت قاسم إلى "أنّنا قد خَبِرنا الشّجاعة بموقف المقاومة وشعبها، فاستعدنا حدودنا البحريّة ونفطنا وغازنا. فلنستفد بعكس الاتجاه في إعادة نظرنا كلبنانيّين في مقاربة قضايانا، لنخرج من دوّامة التّنافس في فضاء الإعلام".