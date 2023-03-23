شاهد.. هكذا "نتنياهو" يقود كيان الاحتلال الى حرب أهلية

العالم - غياهب الكيان

وقال عواضة، إن هناك تنظيما مسلحا سريا تابعا لرئيس حكومة كيان الاحتلال ظهر إلى العلن نتيجية الانقسام الذي يشهده الشارع الإسرائيلي وخشية زيادة المحتجين ضده و كذلك من أجل خلق رادع آخر للمحتجين في ظل الانتقادات الكبيرة حول أداء الشرطة في التعامل معهم.

وأشار عواضة، إلى أن الوسط المؤيد لنتنياهو يعترض بشكل كبير الى عدم وجود قوة رادعة تجاه المتظاهرين لأن الأمور بدأت تتدحرج باتجاه افتقاد نتنياهو للصورة الشعبية التي يعول عليها في سياسته.

وأكد المتابع للشأن الإسرائيلي، أن هناك خشية حقيقية وقائمة من نشوب حرب أهلية داخل الكيان الصهيوني اثر الاصطفاف الحاد من قبل الأطراف السياسية داخل الكيان.

وبين عواضة، أن هناك حربا كلامية حادة تدور داخل كيان الاحتلال، وأن الجبهة الداخلية أصبحت متضعضة بشكل كبير وهذا دليل على أن هناك خطرا وجوديا يهدد مستقبل كيان الاحتلال.

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