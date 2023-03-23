كلينتون تطالب بعودة الفتيات للدراسة في أفغانستان وعلقت "طالبان"

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وقالت الوزيرة السابقة في تغريدة على "تويتر": "يجب على الفتيات أن يعدن لمقاعد الدراسة غدا.. ولكن طالبان لا تسمح سوى للفتيان بالدراسة".

ولاقت التغريدة أصداء واسعة، حيث ردت إدارة الشؤون العامة في "طالبان" على الوزيرة من خلال صفحتها الرسمية على "تويتر"، قائلة: "أنفقت 700 مليون دولار في بلدنا لتعليم نسائنا وفتياتنا أن هناك 140 جنسا مختلفا.. لا عجب أنك خسرت أمام رجل العصابات البرتقالي ترامب.. لقد تركت فوضى كبيرة وراءك في أفغانستان، مثلما فعل زوجك في فستان مونيكا لوينسكي".

يذكر أن هيلاري كانت قد حذرت في وقت سابق من خروج القوات الأمريكية من أفغانستان، الأمر الذي سيعيد حركة "طالبان" للسلطة.

كما أنها دعت إلى اتخاذ إجراء "فوري" لإجلاء المواطنين الأفغان، الذين ساعدوا الجهود العسكرية والمدنية الأمريكية في البلاد.