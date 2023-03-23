العراق يدعو الصليب الأحمر إلى دعم جهوده لإنهاء ملف المفقودين

العالم-العراق

وقال بيان صادر عن الوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "وزير العمل التقى مع نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيل كاربونير في مقر اللجنة بجنيف وطالب الأسدي بدعم الصليب الأحمر لجهود وزارة العمل في إعادة تأهيل مراكز التدريب الفيزياوي للأشخاص ذوي الإعاقة في نينوى وذي قار وإعداد المسوحات لهؤلاء الأشخاص".

كما دعا الأسدي إلى دعم العراق في ملف النازحين وإعادة اندماجهم في مناطق سكنهم، فضلًا عن دعم عمل الحكومة في إنهاء ملف المفقودين وتعويض ذويهم بمبالغ مجزية، وفقاً للبيان.

وجرى أيضا خلال اللقاء وفقاً للبيان مناقشة جهود إنشاء دائرة داخل الوزارة تهتم بشؤون الناجيات الإيزيديات وإطلاق منصة إلكترونية تمكن الناجيات من التقديم خلالها للحصول على راتب 800 ألف دينار".