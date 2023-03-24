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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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البنتاغون: أمريكا تنفذ ضربات جوية في سوريا ردا على هجوم سابق بطائرة مسيرة أدى الى اصابة جنود أميركيين
مراسل العالم: تحليق مكثف للطيران الحربي الاميركي فوق بلدات شرقي الفرات والمناطق القريبة من معمل غاز كونيكو القاعدة غير الشرعية الاميركية
قائد القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية في ايران العميد باكبور: لاجل الحفاظ على امن البلاد ينبغي ان نكون في منتهى الجهوزية وأهبة الاستعداد
قائد القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية في ايران يتفقد مناطق الحدود المشتركة بين ايران وأرمينيا وبين ايران واذربيجان بشمال غرب البلاد
وزير الخارجية الايراني ونظيره القطري يجريان محادثات هاتفية اكدت على تعزيز التعاون الثنائي وبحث آخر التطورات الاقليمية والدولية
رويترز: سوريا والسعودية وافقتا على معاودة فتح سفارتيهما بعد قطع العلاقات لأكثر من عشر سنوات
5 قتلى و33 مفقودا على الأقل في غرق 4 مراكب لطالبي لجوء أفارقة قبالة سواحل تونس
بعثة صندوق النقد الدولي: لبنان في وضع شديد الخطورة
وزير الاقتصاد الايراني: ايران حققت أعلى مستوى من صادراتها النفطية خلال العامين الماضيين
متحدث القوات المسلحة اليمنية خلال مناورة"الصمود في وجه العدوان": هذه المناورة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة وهي تأتي في إطار إعلان جهوزية قواتنا
البنتاغون: أمريكا تنفذ ضربات جوية في سوريا ردا على هجوم سابق بطائرة مسيرة أدى الى اصابة جنود أميركيين
الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش
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سوریا
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السعودية
الیمن
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.