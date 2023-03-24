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البنتاغون: أمريكا تنفذ ضربات جوية في سوريا ردا على هجوم سابق بطائرة مسيرة أدى الى اصابة جنود أميركيين

الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

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